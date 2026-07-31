На командира «Хартии» была попытка покушения – Зеленский

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня была попытка запаха на командира 2-го корпуса НГУ «Хартия» Игоря Оболенского.

«Нападающий и его сообщник задержаны. Ведутся необходимые процессуальные действия. Был доклад Александра Поклада на этот счет. На эту попытку удара по Украине и украинскому командиру обязательно ответим. Поблагодарил Игоря за службу и пожелал бить по оккупантам еще сильнее», — написал президент.

Напомним, «Хартия» возникла в начале полномасштабной войны как добровольческое подразделение. Ее бойцы обороняли Харьковщину, и одни из первых вышли на границу с РФ во время контрнаступления ВСУ. Хартийцы захватывали и уничтожали военную технику и пехоту противника.