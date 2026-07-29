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Высокая вероятность массированного удара этой ночью – Зеленский

Украина 22:14   29.07.2026
Оксана Горун
Высокая вероятность массированного удара этой ночью – Зеленский Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об опасности: российская армия подготовила воздушную атаку ночью с 29 на 30 июля.

«Был доклад командующего Воздушными Силами ВСУ Анатолия Кривоножко. Россияне несколько суток назад подготовились к массированному удару, и именно этой ночью высока вероятность, что удар будет осуществлен», — написал Зеленский.

Он призвал партнеров помогать Украине ракетами для систем Patriot. А жителей всех регионов страны — реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Ранее быть внимательными к тревогам украинцев попросили в СНБО. Популярный мониторинговый канал «Николаевский Ванек» также сообщил о повышенной угрозе массированного обстрела ночью с 29 на 30 июля. По его информации, в первую очередь угроза высока для Киева и Киевской области.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2026 в 22:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об опасности: российская армия подготовила воздушную атаку ночью с 29 на 30 июля".