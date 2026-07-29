Высокая вероятность массированного удара этой ночью – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об опасности: российская армия подготовила воздушную атаку ночью с 29 на 30 июля.

«Был доклад командующего Воздушными Силами ВСУ Анатолия Кривоножко. Россияне несколько суток назад подготовились к массированному удару, и именно этой ночью высока вероятность, что удар будет осуществлен», — написал Зеленский.

Он призвал партнеров помогать Украине ракетами для систем Patriot. А жителей всех регионов страны — реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Ранее быть внимательными к тревогам украинцев попросили в СНБО. Популярный мониторинговый канал «Николаевский Ванек» также сообщил о повышенной угрозе массированного обстрела ночью с 29 на 30 июля. По его информации, в первую очередь угроза высока для Киева и Киевской области.