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Полиция разыскивает в Харькове женщину-водителя, которая сбежала с места ДТП

Общество 14:16   29.07.2026
Виктория Яковенко
Полиция разыскивает в Харькове женщину-водителя, которая сбежала с места ДТП

Правоохранители устанавливают местонахождение водителя автомобиля Ford Focus с номерным знаком 2SYF6E, которая, по данным полиции, покинула место аварии с потерпевшим в Харькове.

ДТП произошло 26 июля около 18:00 возле дома № 134 на улице Академика Павлова, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Предварительно установлено, что женщина, с виду 20-25 лет, во время поворота налево не пропустила автомобиль Daewoo Lanos, в результате чего произошло столкновение.

«В результате ДТП водитель Daewoo Lanos получил телесные повреждения. Мужчину госпитализировали в больницу, где он проходит лечение. После аварии водитель Ford Focus покинула место ДТП до приезда правоохранителей», — рассказали в полиции.

Правоохранители просят помочь установить личность водителя. Всех, кому известна любая информация о девушке или автомобиле Ford Focus, просят обращаться по телефону 066-145-85-78 к следователю Александру Ельникову.

женщину-водителя ищут в Харькове

женщину-водителя ищут в Харькове

Напомним, 25 июля на проспекте Героев Харькова произошло ДТП с участием автомобиля экстренной медицинской помощи. По предварительным данным, водитель Mitsubishi не предпочел в движении карету скорой помощи Ford Transit, которая ехала с включенными проблесковыми спецсигналами, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. От удара авто медиков перевернулось на бок. Травмы получили 48-летний водитель скорой и 22-летняя парамедик.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2026 в 14:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители устанавливают местонахождение водителя автомобиля Ford Focus с номерным знаком 2SYF6E, которая, по данным полиции, покинула место аварии с потерпевшим в Харькове.".