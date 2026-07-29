Поліція розшукує в Харкові водійку, яка втекла з місця ДТП (фото)

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження водійки автомобіля Ford Focus з номерним знаком 2SYF6E, яка, за даними поліції, залишила місце аварії з потерпілим у Харкові.

ДТП сталася 26 липня близько 18:00 біля будинку № 134 на вулиці Академіка Павлова, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Попередньо встановлено, що жінка, на вигляд 20-25 років, під час повороту ліворуч не надала перевагу в русі автомобілю Daewoo Lanos, унаслідок чого сталося зіткнення.

«В результаті ДТП водій Daewoo Lanos отримав тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізували до лікарні, де він наразі проходить лікування. Після аварії водійка Ford Focus залишила місце ДТП до приїзду правоохоронців», – розповіли у поліції.

Правоохоронці просять допомогти встановити особу водійки. Усіх, кому відома будь-яка інформація про дівчину або автомобіль Ford Focus, просять звертатися за телефоном 066-145-85-78 до слідчого Олександра Єльникова.

Нагадаємо, 25 липня на проспекті Героїв Харкова сталася ДТП за участю автомобіля екстреної медичної допомоги. За попередніми даними, водій Mitsubishi не надав перевагу у русі кареті швидкої допомоги Ford Transit, яка їхала з увімкненими проблисковими спецсигналами, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. Від удару авто медиків перекинулося на бік. Травми отримали 48-річний водій «швидкої» та 22-річна парамедикиня.