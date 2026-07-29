Зарізав харків’янина через сварку про політику: трагедія на заході України

62-річного жителя Івано-Франківської області підозрюють у вбивстві 27-річного харків’янина.

Трагедія сталася 27 липня в гірському селі Чорна Річка. У цьому населеному пункті фігурант має невеличку літню господарську будівлю – шопку, де щороку мешкає під час заготівлі лісових ягід на продаж, повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

“Того дня, повернувшись з лісу, верховинець близько 19:00 зустрів поблизу своєї будівлі 27-річного харків’янина. За попередніми даними, той кілька днів блукав горами, намагаючись незаконно перетнути українсько-румунський кордон, до якого від села близько 20 кілометрів, і натрапив на шопку випадково”, – зазначили правоохоронці.

Господар запросив гостя всередину, аби він міг посушити одяг та поїсти. Під час застілля чоловіки розпивали алкоголь та обговорювали суспільно-політичну ситуацію в країні. Згодом на цьому ґрунті між ними виник словесний конфлікт, який переріс у бійку, додали в прокуратурі.

“Підозрюваний схопив зі столу ніж та вдарив ним гостя у передпліччя, пошкодивши плевральну порожнину та судинно-нервовий пучок. Від отриманих травм потерпілий помер на місці”, – з’ясували силовики.

Вранці фігурант сам викликав правоохоронців та заявив, що знайшов потерпілого вже мертвим, переконуючи, що той начебто вчинив самогубство. Однак характер тілесних ушкоджень суперечив таким поясненням. Тож чоловік зізнався в скоєному.

Фігуранта затримали, йому повідомили про підозру. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 15 років тюрми.