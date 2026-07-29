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Після удару БпЛА: зупиняє роботу Богодухівський молокозавод

Суспільство 16:14   29.07.2026
Вікторія Яковенко
Після удару БпЛА: зупиняє роботу Богодухівський молокозавод Фото: “Зоря”

На Харківщині після чергового влучання ворожих БпЛА на невизначений термін зупиняє роботу Богодухівський молокозавод.

Про це повідомляє видання «Зоря» з посиланням на директора підприємства Дмитра Мурашкіна.

Він зазначив: цього разу руйнування – значні та критичні для виробництва. За його словами, це вже не перша атака на підприємство – окупанти системно намагаються зупинити або паралізувати його роботу.

Але цього разу пошкодження настільки серйозні, що можливості відновити виробництво наразі немає.

Богодуховский молокозавод останавливает работу
Фото: “Зоря”

Нагадаємо, минулої доби під ударом ворога були Харків та 17 населених пунктів області, повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей. Через удари пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2026 в 16:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині після чергового влучання ворожих БпЛА на невизначений термін зупиняє роботу Богодухівський молокозавод.".