Після удару БпЛА: зупиняє роботу Богодухівський молокозавод

На Харківщині після чергового влучання ворожих БпЛА на невизначений термін зупиняє роботу Богодухівський молокозавод.

Про це повідомляє видання «Зоря» з посиланням на директора підприємства Дмитра Мурашкіна.

Він зазначив: цього разу руйнування – значні та критичні для виробництва. За його словами, це вже не перша атака на підприємство – окупанти системно намагаються зупинити або паралізувати його роботу.

Але цього разу пошкодження настільки серйозні, що можливості відновити виробництво наразі немає.

Нагадаємо, минулої доби під ударом ворога були Харків та 17 населених пунктів області, повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей. Через удари пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.