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Випускникам, які склали НМТ на 200 балів, заплатять по 6,5 тисяч у Харкові

Суспільство 16:43   29.07.2026
Вікторія Яковенко
Випускникам, які склали НМТ на 200 балів, заплатять по 6,5 тисяч у Харкові

У Харкові випускників, які отримали найвищі результати під час складання НМТ, відзначатимуть грошовими винагородами. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 29 липня, під час сесії міськради.

Як повідомили у пресслужбі мерії, цього року 146 учнів закладів загальної середньої освіти Харкова отримали загалом 157 найвищих результатів НМТ. За кожен результат у 200 балів випускники отримають по 6,5 тис. грн (з урахуванням податків і зборів).

«Це заслужена винагорода для випускників, які наполегливо навчалися та досягли найвищих результатів, попри складні умови війни. Я вдячний усім дітям, які залишаються в Харкові, розвиваються та своїми успіхами прославляють наше місто», – сказав мер Ігор Терехов.

Як зазначили в департаменті освіти, з початку повномасштабного вторгнення матеріальне відзначення випускників за 200-бальні результати не проводилося. Вважають, що таке рішення стане додатковою підтримкою для учнів, які продемонстрували високий рівень знань.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2026 в 16:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові випускників, які отримали найвищі результати під час складання НМТ, відзначатимуть грошовими винагородами.".