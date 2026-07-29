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У Харкові закрили гімназію: чим пояснюють рішення в міськраді

Суспільство 17:34   29.07.2026
Оксана Горун
У Харкові закрили гімназію: чим пояснюють рішення в міськраді

У Харкові більше не буде гімназії №81. 29 липня на сесії міськради депутати ухвалили рішення “реорганізувати її шляхом приєднання”. Приєднали до ліцею №65.

Про це рішення депутатів поінформувала пресслужба Харківської міськради.

“У Департаменті освіти пояснили: це необхідно, щоб оптимізувати мережу шкіл, ефективно використовувати ресурси громади та забезпечити дітям якісне навчання”, – написано в повідомленні мерії.

За даними чиновників, за час повномасштабного вторгнення РФ кількість школярів у гімназії суттєво зменшилась. У 2023/2024 навчальному році там навчалися 108 дітей, у 2024/2025 – 107, а у 2025/2026 – 79. При цьому 1 вересня 2026 року, за прогнозом, у гімназії залишилося б лише 16 школярів. Вони продовжать навчатися у ліцеї №65. При цьому будівлю колишньої гімназії №81 на вулиці Червона Алея (неподалік виїзду з Харкова в Новобаварському районі) обіцяють використовувати для організації освітнього процесу.

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Нагадаємо, у Харкові продовжують розширювати мережу підземних шкіл. До 1 вересня кількість безпечних освітніх локацій планують збільшити до 25 (зараз їх 22). Зокрема, відкриють нову підземну школу. Ще дві школи добудують уже після початку навчального року.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2026 в 17:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові більше не буде гімназії №81. 29 липня на сесії міськради депутати ухвалили рішення “реорганізувати її шляхом приєднання”. Приєднали до ліцею №65".