“Вигризання” прикордоння на Харківщині: Коваленко розкрив реальні плани РФ

Навіщо військові РФ наразі діють саме у прикордонні на Харківщині, пояснив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко. Він також розповів, що зараз окупанти намагаються інфільтруватися в Куп’янськ “для пропаганди”, а в районі Борової контратакують СОУ.

“Росіяни зараз намагаються максимально привертати увагу діями в районі кордону, вигризаючи шматки від саме прикордонної смуги, “сірої” зони. І останній такий випадок в районі Артільного. Артільне, Шев’яківка та Івашкине, Устинівка, у напрямку на ці села. Росіяни зайшли вглиб території України на 2 км, закріпилися і, в принципі, зустрівши спротив СОУ, призупинили розширення своєї зони впливу. Але, як ми бачимо, ці вигризання вони практикують постійно вздовж цього кордону. Це один із таких собі методів впливу”, – зазначив Коваленко на Oboz.ua .

Він також нагадав, що окупанти розширили зону контролю на Вовчанському напрямку, в районі водосховища. Каже: це такий само метод, де вони намагаються всю прикордонну смугу відтиснути на кілометри 2-3.

“Але насправді, якщо розглядати цю ситуацію трохи з позицій реальних планів, які ставили перед собою окупанти станом на 2024 рік, коли в травні починали Вовчанську наступальну кампанію групою військ “Бєлгород”, то вони планували вийти саме на Великий Бурлук. І коли розпочинали Дворічанську кампанію по формуванню Дворічанського плацдарму, вони також планували вийти на Великий Бурлук. І так далі. Усі ті дії, які зараз росіяни якось намагаються в прикордонній смузі на Харківщині реалізувати, вони пов’язані саме з Великим Бурлуком. Для росіян, як ми бачимо, в 2026 році не змінився цей орієнтир на Великий Бурлук”, – підкреслив аналітик.

Відео: Oboz.ua

Коваленко також зазначив, що паралельно ворог продовжує тиснути на Куп’янськ, використовуючи можливість інфільтрації через Голубівку по правому берегу річки Оскіл.

“Інфільтрації ці обумовлені, що незабаром буде жовтень 2026-го року, тобто рівно рік, як Кузовльов, Герасимов, Білоусов і Путін заявили, що Куп’янськ контролюється російськими військами. Бачимо, зараз їх будуть тролити, їх будуть критикувати за це. Тому командування 6-ї загальновійськової армії отримало 100% наказ на те, щоб інфільтруватися за будь-яку ціну в Куп’янськ і зайняти там позиції. Щоб на випадок якоїсь критики, обов’язково були в центрі Куп’янська російські окупанти, які б вийшли під обстріл з прапором РФ і сказали б: “Та ми тут вже майже рік стоїмо”. Отже, основний тиск зараз на Куп’янськ відбувається не стільки з якоїсь військової прагматичної точки зору, а виключно з пропагандистської”, – вважає Коваленко.

Також він констатував, що росіяни так і не можуть розширити і інтенсифікувати наступальні дії на Борову.

“Згідно з тією інформацією, яка поступає в першу чергу від скиглення російських зет-воєнкорів, то Сили оборони України контратакують в напрямку від Богуславки на схід і південно-східному напрямі, розширюючи зони контролю”, – додав експерт.