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Понад дві тисячі людей залишилися без світла на Дергачівщині через удар РФ

Події 10:51   29.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Понад дві тисячі людей залишилися без світла на Дергачівщині через удар РФ Фото: ХМР

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що напередодні близько 16:00 РФ ударила по лінії електромереж у районі Слатиного. 

Внаслідок атаки Слатине та Безруки були повністю знеструмлені – без електропостачання залишилися понад дві тисячі людей.

Наразі енергетики здійснюють оцінку пошкоджень та намагаються знайти оптимальний варіант для відновлення електропостачання. У зв’язку зі складністю доступу до району влучання та небезпекою повторних ударів спрогнозувати терміни подачі світла до осель поки що неможливо“, – констатував Задоренко.

Він також вкотре звернувся до жителів і закликав їх евакуюватися через активні обстріли прикордонних населених пунктів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2026 в 10:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що напередодні близько 16:00 РФ ударила по лінії електромереж у районі Слатиного. ".