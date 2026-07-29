Понад дві тисячі людей залишилися без світла на Дергачівщині через удар РФ

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що напередодні близько 16:00 РФ ударила по лінії електромереж у районі Слатиного.

Внаслідок атаки Слатине та Безруки були повністю знеструмлені – без електропостачання залишилися понад дві тисячі людей.

“Наразі енергетики здійснюють оцінку пошкоджень та намагаються знайти оптимальний варіант для відновлення електропостачання. У зв’язку зі складністю доступу до району влучання та небезпекою повторних ударів спрогнозувати терміни подачі світла до осель поки що неможливо“, – констатував Задоренко.

Він також вкотре звернувся до жителів і закликав їх евакуюватися через активні обстріли прикордонних населених пунктів.