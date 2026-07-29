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Новини Харкова — головне 29 липня: як минула ніч

Події 07:15   29.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 29 липня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:14

Тривога в Харкові тривала всю ніч

Харківщина “почервоніла” ще напередодні пізно увечері – о 23:00. Тоді захисники неба повідомили про загрозу атаки БпЛА. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ попередили про КАБи у бік Харкова.

Після чого у місті було чути вибухи. Інформації про “прильоти” у місті немає. Ймовірно, звуки лунали з області. Вже під ранок, о 05:30, для Харкова виникла загроза БпЛА. О 07:10 городян знову попередили про безпілотники, які летять на місто з півночі.

Станом на 07:15 тривога в Харкові все ще триває.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2026 в 07:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".