Новини Харкова — головне 29 липня: як минула ніч

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07:14

Тривога в Харкові тривала всю ніч

Харківщина “почервоніла” ще напередодні пізно увечері – о 23:00. Тоді захисники неба повідомили про загрозу атаки БпЛА. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ попередили про КАБи у бік Харкова.

Після чого у місті було чути вибухи. Інформації про “прильоти” у місті немає. Ймовірно, звуки лунали з області. Вже під ранок, о 05:30, для Харкова виникла загроза БпЛА. О 07:10 городян знову попередили про безпілотники, які летять на місто з півночі.

Станом на 07:15 тривога в Харкові все ще триває.