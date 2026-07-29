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Зупиняються через загрозу обстрілу: на Харківщині спізнюються потяги

Транспорт 07:34   29.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Зупиняються через загрозу обстрілу: на Харківщині спізнюються потяги

У АТ “Укрзалізниця” попередили, що на Харківщині приблизно на годину затримуються деякі приміські електрички. Це, уточнили в повідомленні, пов’язано з тим, що потяги не їдуть через вимушені безпекові зупинки.

Згідно з повідомленнями залізничників, затримуються такі рейси:

  • №6508 Біляївка – Харків-Пасажирський +50 хвилин
  • №6682 Власівка – Харків-Пасажирський +40 хвилин
  • №6506 Златопіль – Харків-Пасажирський +50 хвилин
  • №6503 Бірки – Лозова +50 хвилин
  • №6414 Лозова – Харків-Пасажирський +1 година 15 хвилин
  • № 6512 Лозова – Харків-Пасажирський +1 година 20 хвилин
  • №6902 Огульці – Харків-Пасажирський +1 година 10 хвилин.

Також пасажирів закликали дбати про свою безпеку.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2026 в 07:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У АТ “Укрзалізниця” попередили, що на Харківщині приблизно на годину затримуються деякі приміські електрички.".