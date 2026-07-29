Зупиняються через загрозу обстрілу: на Харківщині спізнюються потяги

У АТ “Укрзалізниця” попередили, що на Харківщині приблизно на годину затримуються деякі приміські електрички. Це, уточнили в повідомленні, пов’язано з тим, що потяги не їдуть через вимушені безпекові зупинки.

Згідно з повідомленнями залізничників, затримуються такі рейси:

№6508 Біляївка – Харків-Пасажирський +50 хвилин

№6682 Власівка – Харків-Пасажирський +40 хвилин

№6506 Златопіль – Харків-Пасажирський +50 хвилин

№6503 Бірки – Лозова +50 хвилин

№6414 Лозова – Харків-Пасажирський +1 година 15 хвилин

№ 6512 Лозова – Харків-Пасажирський +1 година 20 хвилин

№6902 Огульці – Харків-Пасажирський +1 година 10 хвилин.

Також пасажирів закликали дбати про свою безпеку.