Зупиняються через загрозу обстрілу: на Харківщині спізнюються потяги
У АТ “Укрзалізниця” попередили, що на Харківщині приблизно на годину затримуються деякі приміські електрички. Це, уточнили в повідомленні, пов’язано з тим, що потяги не їдуть через вимушені безпекові зупинки.
Згідно з повідомленнями залізничників, затримуються такі рейси:
- №6508 Біляївка – Харків-Пасажирський +50 хвилин
- №6682 Власівка – Харків-Пасажирський +40 хвилин
- №6506 Златопіль – Харків-Пасажирський +50 хвилин
- №6503 Бірки – Лозова +50 хвилин
- №6414 Лозова – Харків-Пасажирський +1 година 15 хвилин
- № 6512 Лозова – Харків-Пасажирський +1 година 20 хвилин
- №6902 Огульці – Харків-Пасажирський +1 година 10 хвилин.
Також пасажирів закликали дбати про свою безпеку.