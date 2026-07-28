Серія вибухів у Харкові: повідомляють про вильоти з Бєлгородської області

Близько 23:50 у Харкові чули кілька вибухів. Моніторингові канали попереджали про ракетну небезпеку.

Повітряна тривога в Харкові актуальна з 23:01. Оголошували її через загрозу “шахедів”. Однак ближче до півночі моніторингові канали попередили про іншу небезпеку – пуски ракет з території Бєлгородської області.

Бєлгородські телеграм-канали також повідомляють, що “гучно над Бєлгородом”.

Офіційної інформації про “прильоти” станом на 23:55 немає.

Раніше в Харкові також були вибухи – на той момент була інформація про пуски “бандеролей”.