Серія вибухів у Харкові: повідомляють про вильоти з Бєлгородської області
Близько 23:50 у Харкові чули кілька вибухів. Моніторингові канали попереджали про ракетну небезпеку.
Повітряна тривога в Харкові актуальна з 23:01. Оголошували її через загрозу “шахедів”. Однак ближче до півночі моніторингові канали попередили про іншу небезпеку – пуски ракет з території Бєлгородської області.
Бєлгородські телеграм-канали також повідомляють, що “гучно над Бєлгородом”.
Офіційної інформації про “прильоти” станом на 23:55 немає.
Раніше в Харкові також були вибухи – на той момент була інформація про пуски “бандеролей”.