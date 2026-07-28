“Бандероль” убила пса; ворог просунувся на Харківщині – підсумки 28 липня

Помер пес Герман, якого поранив російський удар 26 липня; ЗС РФ пролазять крізь кордон біля Артільного; експеримент із захисту від FPV Харкова – “Об’єктив” нагадує головні новини 28 липня.

<br />

Помер пес Герман, який отримав важкі поранення внаслідок удару російської “бандеролі” по Харкову в минулу неділю. Ракета тоді повністю зруйнувала приватний будинок у Слобідському районі. Загинула господиня Германа – 40-річна Яна Жерновська, співробітниця благодійної організації “Карітас”. Колеги повідомили, що поранений десятирічний син Яни Єгор. Родина переїхала до Харкова з Вовчанська, рятуючись від російського “освобождения”. Німецьку вівчарку Германа до лікарів привезли поліціянти, які допомагали рятувати людей на місці “прильоту”. У міському Центрі поводження з тваринами одразу повідомили: пес у важкому стані, йому видаляють уламки, котрі становлять серйозну загрозу для життя. Через відсутність у клініці Центру кисневої барокамери в неділю пацієнта передали ветеринарам “Вет. Лідера” на ХТЗ. Там він був під постійним контролем і отримував інтенсивну терапію. На жаль, травми виявилися смертельними.

Аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій і повідомили про просування окупантів у районі села Артільне. Воно знаходиться буквально на кордоні з РФ у Вільхуватській громаді Куп’янського району. Про активність росіян на цій ділянці раніше інформувала Державна прикордонна служба.

“Приліт” стався ввечері 27 липня в Київському районі. Машина спалахнула. Харківська обласна прокуратура повідомила: водій поранений. Також постраждала жінка, яка в момент удару проходила неподалік місця влучання.

Про це заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він повідомив, що йдеться про експериментальний проєкт, який спільно з військовими будуть реалізовувати вже незабаром. Тим часом влада розбирається, хто має встановлювати в місті антидронові сітки. В етері “Суспільного” Синєгубов відзначив, що “це спільна відповідальність усіх”. А хто має закрити конкретну дорогу, залежить від того, в чий власності цей об’єкт перебуває. Пріоритет ХОВА наразі – захист шляхів в області, що забезпечують логістику та евакуацію як мирного населення, так і поранених. Також планують перекрити декілька маршрутів на під’їздах до Харкова. Раніше міський голова Ігор Терехов у коментарі “Об’єктиву” пояснював, що встановлення антидронових сіток – це військове питання. Відповідно робити це самостійно мерія не може. Керівництво міста співпрацює в цьому напрямку з військовими.

Чи можна заправитися на Київській трасі між Харковом та Полтавою?

Це питання постало в мережі вчора з “легкої руки” депутата Харківської обласної ради Олександра Скорика. В етері каналу Еспресо він заявив дослівно таке: “Усі заправні станції, що знаходяться на трасі Харків – Київ від Харкова до Полтави, повністю знищені”. За кілька годин цю тезу спростував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він написав: “Окремо наголошую: інформація деяких медіа про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилося жодної робочої заправки, не відповідає дійсності. Дефіциту пального в регіоні немає”.

Також сьогодні “Об’єктив” повідомляв таке: