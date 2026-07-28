«Бандероль» убила пса; враг продвинулся на Харьковщине – итоги 28 июля

Умер пес Герман, раненный российским ударом 26 июля; ВС РФ пролезают через границу у Артельного; эксперимент по защите от FPV Харькова – «Объектив» напоминает главные новости 28 июля.

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Умер пес Герман, получивший тяжелые ранения в результате удара российской «Бандероли» по Харькову в минувшее воскресенье. Ракета тогда полностью разрушила частный дом в Слободском районе. Погибла хозяйка Германа – 40-летняя Яна Жерновская, сотрудница благотворительной организации «Каритас». Коллеги сообщили, что ранен десятилетний сын Яны Егор. Семья переехала в Харьков из Волчанска, спасаясь от российского «освобождения». Немецкую овчарку Германа к врачам привезли полицейские, которые помогали спасать людей на месте прилета. В городском Центре обращения с животными сразу сообщили: пес в тяжелом состоянии, ему удаляют осколки, представляющие серьезную угрозу жизни. Из-за отсутствия в клинике Центра кислородной барокамеры в воскресенье пациента передали ветеринарам «Вет. Лидера» на ХТЗ. Там он находился под постоянным контролем и получал интенсивную терапию. К сожалению, травмы оказались смертельными.

Аналитики проекта «DeepState» обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении оккупантов в районе села Артельное. Оно находится буквально на границе с РФ в Ольховатской громаде Купянского района. Об активности россиян на этом участке ранее сообщала Государственная пограничная служба.

«Прилет» произошел вечером 27 июля в Киевском районе. Машина вспыхнула. Харьковская областная прокуратура сообщила: водитель ранен. Также пострадала женщина, которая в момент удара проходила недалеко от места попадания.

Об этом заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. Он сообщил, что речь идет об экспериментальном проекте, который совместно с военными будут реализовывать уже в скором времени. Между тем власти разбираются, кто должен устанавливать в городе антидроновые сетки. В эфире «Суспільного» Синегубов отметил, что «это общая ответственность всех». А кто должен закрыть конкретную дорогу, зависит от того, в чьей собственности этот объект находится. Приоритет ХОВА – защита путей в области, обеспечивающих логистику и эвакуацию как мирного населения, так и раненых. Также планируют перекрыть несколько маршрутов на подъездах к Харькову. Ранее городской голова Игорь Терехов в комментарии «Объективу» объяснял, что установка антидроновых сеток – это военный вопрос. Соответственно, делать это самостоятельно мэрия не может. Руководство города сотрудничает в этом направлении с военными.

Можно ли заправиться на Киевской трассе между Харьковом и Полтавой?

Этот вопрос возник в сети вчера с «легкой руки» депутата Харьковского областного совета Александра Скорика. В эфире канала «Еспресо» он заявил дословно следующее: «Все заправочные станции, находящиеся на трассе Харьков – Киев от Харькова до Полтавы, полностью уничтожены». Через несколько часов этот тезис опроверг начальник ХОВА Олег Синегубов. Он написал: «Отдельно подчеркиваю: информация некоторых медиа о том, что на трассе от Харькова до Полтавы не осталось никакой действующей заправки, не соответствует действительности. Дефицита горючего в регионе нет».

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