Сердце Германа остановилось: умерла овчарка, раненая из-за удара 26 июля

В Харькове умерла собака, которая получила ранение в результате удара «Бандероли» по Слободскому району 26 июля.

«Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Из-за отсутствия в нашей клинике кислородной барокамеры и возможности обеспечить круглосуточный ветеринарный надзор еще в воскресенье мы оперативно перевели Германа в ветеринарную клинику «Вет.Лидер» (на ХТЗ), где он находился под постоянным контролем специалистов и получал интенсивную терапию для стабилизации состояния», — сообщили в КП «Центр обращения с животными».

Там добавили, что полученные в результате обстрела травмы оказались несовместимыми с жизнью. Сегодня, 28 июля, сердце Германа остановилось.

Напомним, утром 26 июля в Харькове российская «Бандероль» ударила по частному дому в Слободском районе около 9 утра 26 июля. Дом полностью разрушен. Погибла 40-летняя женщина. Пострадали 12 человек. В Харьковской областной прокуратуре уточнили: ранен 10-летний сын женщины, которая погибла от этого удара.