Синегубов: уже решают, как противодействовать «Бандеролям»

На брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов отметил: первая ракета «Бандероль» прилетела по окраинам Харькова примерно десять месяцев назад. Но выявлять и сбивать такое вооружение до сих пор достаточно сложно.

Он также рассказал, что это вооружение нельзя назвать точным, а что на нее способно действовать – РЭБ или другие средства, досконально не изучено. Однако некоторые успехи за это время у ВСУ все же есть.

«Что мы видим? Мы видим то, что уже раздаются тревоги, когда обнаруживают «Бандероли». Однако опять же достаточно осторожно нужно с этим коммуницировать. Потому что враг опять же, когда запускает даже дроны, он четко выбирает маршруты, которые он должен проходить для того, чтобы максимум избегать средства противовоздушной обороны», – акцентировал Синегубов.

И добавил: враг также пытается улучшать свое положение и быть более эффективным. Например, россияне постоянно анализируют и выбирают более выгодные маршруты для запусков дронов.

Напомним, накануне, 27 июля, начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что уже есть положительные сдвиги в борьбе с «Бандеролями». Он также отметил: «Бандероль» — новое экспериментальное оружие, ее достаточно сложно заблаговременно обнаружить, ведь ракета может лететь слишком низко.