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Фото авто, которое атаковал накануне FPV-дрон, показали в прокуратуре

Происшествия 09:30   28.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Фото авто, которое атаковал накануне FPV-дрон, показали в прокуратуре

В Харьковской облпрокураутре уточнили, что накануне, 27 июля, около 21:00 российский FPV-дрон ударил по авто в Киевском районе.

В результате «прилета» машина загорелась.

Правоохранители также установили, что в результате атаки ранен 49-летний водитель, а также пострадала 46-летняя женщина, которая проходила мимо.

Удар FPV-дрона по авто 27 июля

«При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Напомним, 27 июля около 21:00 вражеский дрон атаковал авто в Киевском районе. Позже стало известно о двух пострадавших. Отметим, В последние дни случаи удара российских FPV по автомобилям в Харькове участились. 26 июля утром дрон атаковал грузовик хлебокомбината, ранение получил водитель. 

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2026 в 09:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокураутре уточнили, что накануне, 27 июля, около 21:00 российский FPV-дрон ударил по авто в Киевском районе.".