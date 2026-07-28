Фото авто, которое атаковал накануне FPV-дрон, показали в прокуратуре

В Харьковской облпрокураутре уточнили, что накануне, 27 июля, около 21:00 российский FPV-дрон ударил по авто в Киевском районе.

В результате «прилета» машина загорелась.

Правоохранители также установили, что в результате атаки ранен 49-летний водитель, а также пострадала 46-летняя женщина, которая проходила мимо.

«При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Напомним, 27 июля около 21:00 вражеский дрон атаковал авто в Киевском районе. Позже стало известно о двух пострадавших. Отметим, В последние дни случаи удара российских FPV по автомобилям в Харькове участились. 26 июля утром дрон атаковал грузовик хлебокомбината, ранение получил водитель.