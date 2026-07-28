Фото авто, яке атакував напередодні FPV-дрон, показали у прокуратурі

У Харківській облпрокураутрі уточнили, що напередодні, 27 липня, близько 21:00 російська FPV-дрон вдарив по авто в Київському районі.

В результаті “прильоту” машина спалахнула.

Правоохоронці також встановили, що внаслідок атаки поранений 49-річний водій, а також постраждала 46-річна жінка, яка проходила повз.

“За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, 27 липня близько 21:00 ворожий дрон атакував авто у Київському районі. Пізніше стало відомо про двох постраждалих. Зазначимо, останніми днями випадки ударів російських FPV по автомобілях у Харкові почастішали. 26 липня вранці дрон атакував вантажівку хлібокомбінату, поранення отримав водій.