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За добу по Харківщині вдарили 64 БпЛА – Синєгубов

Події 09:10   28.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу по Харківщині вдарили 64 БпЛА – Синєгубов

Внаслідок російських ударів по Харківщині є загиблий, також постраждали 14 людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У м. Харків травмовано 49-річного чоловіка і 46-річну жінку, зазнали гострої реакції на стрес 67-річний чоловік і 28-річна жінка; у м. Балаклія загинув 58-річний чоловік, зазнали поранень 8 людей; у м. Лозова поранено чоловіків 63 і 56 років”, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • дві ракети;
  • 11 БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • БпЛА типу «Молния»;
  • сім fpv-дронів;
  • 44 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2026 в 09:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок російських ударів по Харківщині є загиблий, також постраждали 14 людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".