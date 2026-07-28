За добу по Харківщині вдарили 64 БпЛА – Синєгубов

Внаслідок російських ударів по Харківщині є загиблий, також постраждали 14 людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків травмовано 49-річного чоловіка і 46-річну жінку, зазнали гострої реакції на стрес 67-річний чоловік і 28-річна жінка; у м. Балаклія загинув 58-річний чоловік, зазнали поранень 8 людей; у м. Лозова поранено чоловіків 63 і 56 років”, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

дві ракети;

11 БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”;

БпЛА типу «Молния»;

сім fpv-дронів;

44 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.