Новини Харкова — головне 28 липня: як минула ніч

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07:20

Ніч у Харкові була спокійна, над областю кружляли БпЛА і била РСЗВ

Тривога в Харкові звучала лише один раз, відносно нетривало – з 04:04 до 04:52. Про загрозу обласному центру не повідомляли. Однак в області було неспокійно.

Зокрема, за інформацією Повітряних сил ЗСУ, росіяни спочатку випустили КАБи на східну частину регіону.

Після цього область почали атакувати КАБи. А вже під ранок на північ Харківщини росіяни випустили РСЗВ.

Інформації про “прильоти” та руйнування не було.