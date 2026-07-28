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Новини Харкова — головне 28 липня: як минула ніч

Події 07:20   28.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 28 липня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

Ніч у Харкові була спокійна, над областю кружляли БпЛА і била РСЗВ

Тривога в Харкові звучала лише один раз, відносно нетривало – з 04:04 до 04:52. Про загрозу обласному центру не повідомляли. Однак в області було неспокійно.

Зокрема, за інформацією Повітряних сил ЗСУ, росіяни спочатку випустили КАБи на східну частину регіону.

Після цього область почали атакувати КАБи. А вже під ранок на північ Харківщини росіяни випустили РСЗВ.

Інформації про “прильоти” та руйнування не було.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2026 в 07:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".