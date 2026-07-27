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Російськомовний репертуар у школі Харкова: як виправдовувалися вчителі

Політика 21:40   27.07.2026
Оксана Горун
Російськомовний репертуар у школі Харкова: як виправдовувалися вчителі Фото: Вікторія Меренкова/фейсбук

Представниця Уповноваженої із захисту державної мови Вікторія Меренкова повідомила про звернення, яке отримала від батьків учнів однієї зі шкіл Харкова.

“Вони повідомили, що під час святкового заходу для учнів початкової школи педагогічні працівники використовували музичний репертуар і поетичні твори російських авторів”, – написала Меренкова.

Вона зафіксувала порушення мовного законодавства, склала акт та два протоколи. А також – поспілкувалася з освітянами, які пояснили вибір віршів і пісень для свята.

“Пояснюючи свої дії, педагоги зазначили, що використали російськомовний репертуар на прохання окремих батьків, аби, на їхню думку, “полегшити” дітям сприйняття української мови, оскільки вдома вони спілкуються російською”, – зазначила представниця мовного омбудсмена.

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Меренкова прокоментувала таку позицію вчителів, нагадавши, що школа “існує не для того, щоб пристосовуватися до мовних звичок”.

“Її місія — навчати, виховувати й формувати український мовний простір. Саме в закладі освіти дитина має чути якісну українську мову, українську пісню, українське слово. І це не рекомендація — це вимога Закону”, – наголосила представниця Уповноваженої із захисту державної мови.

А батьків, які звернулися до неї, похвалила, зазначивши, що вони не промовчали та вирішили захистити мовні права своїх дітей.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2026 в 21:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Представниця Уповноваженої із захисту державної мови Вікторія Меренкова повідомила про звернення, яке отримала від батьків учнів однієї зі шкіл Харкова".