Виїхала з Вовчанська, загинула в Харкові: подробиці про жертву удару РФ

Російська “бандероль”, яка вдарила по Харкову вранці в неділю 26 липня, забрала життя 40-річної співробітниці благодійної організації “Карітас” Яни Жерновської. Про неї написали колеги на сторінці фонду у фейсбуці.

“26 липня внаслідок ракетного удару загинула працівниця Карітасу Харків Яна Жерновська. Будинок, у якому проживала її родина, було повністю зруйновано. Поранень також зазнав її 10-річний син Єгор. Це вже не перше тяжке випробування, яке випало на долю родини. У 2022 році через повномасштабну війну вони були змушені залишити рідний Вовчанськ і розпочати нове життя в Харкові”, – повідомили в організації.

Яна Жерновська була соціальною працівницею у проєкті “VITAL – Ініціатива телемедичної допомоги та підтримання життєдіяльності”.

“Вона завжди була надійною опорою для команди й уважною до кожного, хто звертався по допомогу. Її людяність, професійність і відданість своїй справі назавжди залишаться у нашій пам’яті”, – написали колеги.

Сьогодні, 27 липня, в “Карітасі Харків” оголошено жалобу.

Нагадаємо, від удару російського дрона-ракети “Бандероль” по Харкову 26 липня загинула 40-річна жінка, постраждали 16 людей. Харківська обласна прокуратура поінформувала, що внаслідок удару повністю зруйновано один приватний житловий будинок та пошкоджено щонайменше 15.