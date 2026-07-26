Загинула 40-річна в Харкові: Синєгубов показав наслідки “прильоту” (фото)

У Харкові російська “бандероль” вдарила по приватному будинку. Відомо про одну загиблу та дев’ятьох постраждалих.

“На жаль, загинула 40-річна жінка. Найщиріші співчуття рідним та близьким. На цю хвилину відомо про 9 постраждалих, серед яких 10-річний хлопчик та 17-річна дівчина. Хлопчик з вибуховим пораненням шпиталізований. Дівчина зазнала гострої реакції на стрес і отримала допомогу медиків на місці”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також постраждали: 54-річний, 85-річний, 65-річний чоловіки та 45-річна, 65-річна, 53-річна та 34-річна жінки.

Приватний будинок, по якому припав удар, повністю зруйнований. На місці екстрені служби ліквідовують наслідки.

Нагадаємо, удар стався близько 9 ранку 26 липня – по Слобідському району Харкова.