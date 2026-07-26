Погибла 40-летняя в Харькове: Синегубов показал последствия «прилета» (фото)

В Харькове российская «Бандероль» ударила по частному дому. Известно об одной погибшей и девяти пострадавших.

«К сожалению, погибла 40-летняя женщина. Самые искренние соболезнования родным и близким. На данный момент известно о девяти пострадавших, среди которых 10-летний мальчик и 17-летняя девушка. Мальчик с взрывным ранением госпитализирован. Девушка испытала острую реакцию на стресс и получила помощь медиков на месте», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также пострадали: 54-летний, 85-летний, 65-летний мужчины и 45-летняя, 65-летняя, 53-летняя и 34-летняя женщины.

Частный дом, по которому был удар, полностью разрушен. На месте экстренные службы ликвидируют последствия.

Напомним, удар произошел около 9 утра 26 июля — по Слободскому району Харькова.