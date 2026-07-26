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Погибла 40-летняя в Харькове: Синегубов показал последствия «прилета» (фото)

Происшествия 10:56   26.07.2026
Оксана Горун
Погибла 40-летняя в Харькове: Синегубов показал последствия «прилета» (фото)

В Харькове российская «Бандероль» ударила по частному дому. Известно об одной погибшей и девяти пострадавших.

«К сожалению, погибла 40-летняя женщина. Самые искренние соболезнования родным и близким. На данный момент известно о девяти пострадавших, среди которых 10-летний мальчик и 17-летняя девушка. Мальчик с взрывным ранением госпитализирован. Девушка испытала острую реакцию на стресс и получила помощь медиков на месте», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

прилет по Слободскому району Харькова 26 июля 2026: разрушен дом 3

Также пострадали: 54-летний, 85-летний, 65-летний мужчины и 45-летняя, 65-летняя, 53-летняя и 34-летняя женщины.

Частный дом, по которому был удар, полностью разрушен. На месте экстренные службы ликвидируют последствия.

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Напомним, удар произошел около 9 утра 26 июля — по Слободскому району Харькова.

прилет по Слободскому району Харькова 26 июля 2026: разрушен дом 5

прилет по Слободскому району Харькова 26 июля 2026: разрушен дом 2

прилет по Слободскому району Харькова 26 июля 2026: разрушен дом 4

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2026 в 10:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове российская «Бандероль» ударила по частному дому. Известно об одной погибшей и девяти пострадавших".