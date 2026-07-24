Сегодня 24 июля 2026: какой праздник и день в истории

24 июля 1567 года отреклась от престола королева Шотландии Мария Стюарт. В этот день в 1015-м убили русского князя Бориса. В 1911-м в Перу нашли «потерянный город» Империи Инков Мачу-Пикчу. В 1915-м произошла катастрофа парохода «Истленд», во время которой погибло больше людей, чем на «Титанике». В 1923-м подписали Лозанский мирный договор, установивший новые границы Турции. В 1945-м Гарри Трумэн сообщил Сталину о создании ядерной бомбы. В 1990-м в Киеве впервые в советский период истории Украины подняли сине-желтый флаг. В 2019-м Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании.

Праздники и памятные даты 24 июля

24 июля в Украине – День финансового работника.

В мире – Международный день заботы о себе, День двоюродных братьев и сестер.

Также сегодня: Всемирный день БДСМ, Международный день Липовины (сорт винограда).

24 июля в истории

24 июля 1015 года по приказу Святополка Окаянного убили сына Владимира Великого князя Бориса. Подробнее.

24 июля 1567 года королева Шотландии Мария Стюарт, находясь в заключении в замке Лохливен, подписала акт об отречении от престола в пользу своего годовалого сына Якова. Уже 29 июля 1567 года мальчика короновали в Стерлинге как Якова VI. Его регентом стал сводный брат матери – Джеймс, граф Морей (бастард короля Шотландии Якова V).

Отречению королевы предшествовали годы политической борьбы. К падению привело непростое сплетение политики, религиозного противостояния (католиков и протестантов) и личной жизни. Проведя юность во Франции, Мария вернулась в Шотландию, где так и не смогла получить единодушную поддержку знати. Ее сводный брат, поддерживаемый протестантскими лордами, стал одним из лидеров оппозиции. Однако козыри в руки своим противникам она дала сама – своей бурной личной жизнью. На королеву обрушились серьезные подозрения в причастности к организации убийства ее второго мужа – Генриха Стюарта, лорда Дарнли. В ночь на 10 февраля 1567 года дом, где находился Дарнли, взорвали. Самого лорда нашли мертвым во дворе. Историки полагают, что он погиб не от взрыва, а был убит до него или во время бегства. Сама же Мария всего через три месяца после этих событий вышла замуж в третий раз – за своего любовника графа Ботвелла, которого тоже считали причастным к убийству Дарнли.

«Ее брак с графом Ботвеллом (которого вообще считал главным убийцей) принес ей неизбежную гибель, — пишет официальный сайт британской королевской семьи The Royal Family. – Ее протестантские лорды восстали против нее, и ее армия столкнулась с их войсками в Карберри-Хилл, близ Эдинбурга, 15 июня 1567 года. Она сдалась, была заключена в замке Лохливен, Кинросс-Шир, и вынуждена отречься от престола в пользу своего малолетнего сына. Ботвелл скрылся в Скандинавии, где его арестовали и держали в заключении до самой смерти».

Бывшую королеву после отречения продолжали удерживать в Лохливене – пока ей не удалось бежать.

«В мае 1568 года Мария убежала через озеро и позже в том же месяце оказалась в изгнании в Англии. Она больше никогда не видела своей родины», — отмечают на сайте Historic Environment Scotland – государственной организации, которая занимается историческими достопримечательностями Шотландии.

24 июля 1911 года в Перу нашли «потерянный город» Империи Инков Мачу-Пикчу. Подробнее.

24 июля 1915 года в Чикаго произошла катастрофа экскурсионного парохода «Истлэнд». По разным оценкам, в ней погибло от 850 до 1300 человек. Подробнее.

24 июля 1923 года подписанием Лозаннского мирного договора завершилась мирная конференция, продолжавшаяся в Швейцарии с 20 ноября 1922-го. Подробнее.

24 июля 1945 года во время Потсдамской конференции президент США Гарри Трумэн сообщил Сталину о создании ядерной бомбы. Подробнее.

24 июля 1990 года над Киевсоветом впервые в советское время подняли сине-желтый флаг. Подробнее.

24 июля 2019 года Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании. Подробнее.

Церковный праздник 24 июля

24 июля чтят память мучеников благоверных князей Бориса и Глеба (в Крещении Романа и Давида) и мученицы Кристины. Подробнее.

Народные приметы 24 июля

Если утром идет дождь, то зима будет снежной.

Если теплый и солнечный день, то зима будет мягкой.

Если выпала роса и держится до полудня, будет гроза.

Что нельзя делать 24 июля

Девушкам нельзя ходить с распущенными волосами на улице.

Нельзя рубить деревья и ломать ветки.

Не стоит работать в этот день в саду и огороде.