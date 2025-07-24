Сегодня 24 июля: какой праздник и день в истории

24 июля 2019 года Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании. В 1990-м в Киеве впервые в советский период истории Украины подняли сине-желтый флаг. В 1945-м Гарри Трумэн сообщил Сталину о создании ядерной бомбы. В 1923-м подписали Лозанский мирный договор, установивший новые границы Турции. В 1915-м произошла катастрофа парохода «Истленд», во время которой погибло больше людей, чем на «Титанике». В 1911-м в Перу нашли «потерянный город» Империи Инков Мачу-Пикчу. В 1015-м убили руского князя Бориса, который вместе с братом Глебом стал одним из первых руских святых.

Праздники и памятные даты 24 июля

24 июля в Украине – День финансового работника.

В мире – Международный день заботы о себе, День двоюродных братьев и сестер.

Также сегодня: Всемирный день БДСМ, Международный день Липовины (сорт винограда).

24 июля в истории

24 июля 1015 года по приказу Святополка Окаянного убили сына Владимира Великого князя Бориса. Подробнее.

24 июля 1911 года в Перу нашли «потерянный город» Империи Инков Мачу-Пикчу. Открывателем стал американский археолог Хайрам Бингем. Сам город долго был скрыт от исследователей, ведь находится в Андах на высоте 2400 метров. Подробнее.

24 июля 1915 года в Чикаго произошла катастрофа экскурсионного парохода «Истлэнд». По разным оценкам, в ней погибло от 850 до 1300 человек. Подробнее.

24 июля 1923 года подписанием Лозаннского мирного договора завершилась мирная конференция, продолжавшаяся в Швейцарии с 20 ноября 1922-го. Договор окончательно оформил распад Османской империи и установил границы нового государства, возникшего на ее руинах. Подробнее.

24 июля 1945 года во время Потсдамской конференции президент США Гарри Трумэн сообщил Сталину о создании ядерной бомбы. Подробнее.

24 июля 1990 года над Киевсоветом впервые в советское время подняли сине-желтый флаг. Подробнее.

24 июля 2019 года Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании. В этот день он принял приглашение королевы Елизаветы II сформировать правительство, сменив Терезу Мэй. Премьерство Джонсона пришлось на трудные времена не только для Великобритании, но и для мира в целом. В Британии это был активный период «развода с ЕС» – Брексита. В мире – годы пандемии COVID-19 и начало полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Джонсон стал премьером после того, как 23 июля 2019 победил Джереми Ханта на выборах лидера Консервативной партии. Первой и главной задачей для него было завершение процесса Брексита – выхода страны из Европейского Союза. Это не далось ему просто, ведь, даже достигнув соглашения с самим ЕС, он не смог получить поддержку этого документа в британском парламенте и вынужден был идти на досрочные выборы в конце 2019-го. Консерваторы во главе с Джонсоном одержали убедительную победу в этом голосовании. В конце концов Джонсону удалось то, на чем сломались его предшественники – он все же довел процесс выхода из ЕС до логического завершения. Кроме того, его правительство достаточно успешно справилось с вакцинацией против коронавируса, проведя ее, по оценкам ВОЗ, едва ли не быстрее всех стран в мире. В Украине же Джонсона запомнили как человека, который с первых минут вторжения РФ четко обозначил свою позицию в поддержку нашей страны, неоднократно становился инициатором выделения Украине все более продвинутых образцов вооружения, лоббировал жесткие антироссийские санкции. Он посетил Киев 9 апреля 2022 года, когда ВСУ только-только выгнали россиян с околиц столицы и севера страны.

В знак народного уважения к британскому премьеру украинцы в соцсетях стали называть его на свой манер – «Джонсонюком». Он продолжил высказываться в поддержку Украины и после утраты должности. Буквально несколько дней назад в комментарии The Telegraph политик выразил сожаление относительно недостаточного внимания к вопросу Украины в Великобритании сейчас.

«Интерес к Украине и склонности к ней сейчас настолько низки. Мне это очень грустно. То есть, это как бы приходит и уходит, но для меня это номер один. Номер один», — процитировали журналисты слова экс-премьера.

Церковный праздник 24 июля

24 июля чтят память мучеников благоверных князей Бориса и Глеба (в Крещении Романа и Давида) и мученицы Кристины. Подробнее.

Народные приметы 24 июля

Если утром идет дождь, то зима будет снежной.

Если теплый и солнечный день, то зима будет мягкой.

Если выпала роса и держится до полудня, будет гроза.

Что нельзя делать 24 июля

Девушкам нельзя ходить с распущенными волосами на улице.

Нельзя рубить деревья и ломать ветки.

Не стоит работать в этот день в саду и огороде.