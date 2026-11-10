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До конца года в Харькове перекроют улицу – какую и почему

Репортаж 10:20   10.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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До конца года в Харькове перекроют улицу – какую и почему Фото: ХФ «Газсети»

До 30 декабря в Харькове будет запрещено движение транспорта по улице Бориса Шрамко, на участке от переулка Хрустального до переулка Винницкого. Об этом предупреждают в пресс-службе мэрии.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением работ на газовом колодце», – объяснили в мэрии.

Объехать закрытый участок можно близлежащими переулком Винницким, переулком Хрустальным, улицей Большой Панасовской и другими.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что утром 10 ноября в АО «Укрзалізниця» рассказали об ударе российского беспилотника по пригородной электричке в Сумах. На момент «прилета» поезд находился на перроне, а сотрудники – в укрытиях. Благодаря этому ни железнодорожники, ни пассажиры не пострадали.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2026 в 10:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 30 декабря в Харькове будет запрещено движение транспорта по улице Бориса Шрамко, на участке от переулка Хрустального до переулка Винницкого.".