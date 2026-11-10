До конца года в Харькове перекроют улицу – какую и почему

До 30 декабря в Харькове будет запрещено движение транспорта по улице Бориса Шрамко, на участке от переулка Хрустального до переулка Винницкого. Об этом предупреждают в пресс-службе мэрии.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением работ на газовом колодце», – объяснили в мэрии.

Объехать закрытый участок можно близлежащими переулком Винницким, переулком Хрустальным, улицей Большой Панасовской и другими.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что утром 10 ноября в АО «Укрзалізниця» рассказали об ударе российского беспилотника по пригородной электричке в Сумах. На момент «прилета» поезд находился на перроне, а сотрудники – в укрытиях. Благодаря этому ни железнодорожники, ни пассажиры не пострадали.