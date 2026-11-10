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До кінця року в Харкові перекриють вулицю – яку та чому

Репортаж 10:20   10.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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До кінця року в Харкові перекриють вулицю – яку та чому

До 30 грудня в Харкові буде заборонений рух транспорту на вулиці Бориса Шрамка, на ділянці від провулка Кришталевого до провулка Вінницького. Про це попереджають у пресслужбі мерії.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це повʼязано з проведенням робіт на газовому колодязі”, – пояснили у мерії.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими провулком Вінницьким, провулком Кришталевим, вулицею Великою Панасівською та іншими.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що вранці 10 листопада в АТ «Укрзалізниця» розповіли про удар російського безпілотника по приміській електричці в Сумах. На момент «прильоту» поїзд знаходився на пероні, а співробітники – в укриттях. Завдяки цьому ні залізничники, ні пасажири не постраждали.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 10:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 30 грудня в Харкові буде заборонений пух транспорту на вулиці Бориса Шрамка, на ділянці від провулка Кришталевого до провулка Вінницького.".