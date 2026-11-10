Десятирічну дитину врятували з вогню вранці в Черкаській Лозовій – ДСНС

Із 23 пожеж, які вирували протягом минулої доби на Харківщині, чотири – почалися внаслідок російських обстрілів, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Сьогодні, 10 листопада, у селі Черкаська Лозова сталася побутова пожежа. Зайнявся приватний будинок на площі 80 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі співробітники ДСНС врятували дитину 2016 року народження. Причина виникнення пожежі встановлюється.

“Учора ввечері в Кегичівці Берестинського району сталася побутова пожежа в адміністративній будівлі. Чоловіка з опіками доправили до лікарні. Рятувальники загасили пожежу на площі 15 квадратних метрів. Причина пожежі встановлюється”, – зазначили у ДСНС.