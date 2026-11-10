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Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – графіки

Суспільство 07:13   10.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – графіки Зображення створене ШІ

Через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, сьогодні, 10 листопада, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Їх, пишуть у АТ “Харківобленерго”, запровадили з 00:00 до 24:00. 

Години відсутності електропостачання на Харківщині по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно) наступні:

1.1 00:00-01:30; 06:00-12:00; 15:30-22:00

1.2 00:00-01:30; 06:00-12:00; 15:30-22:00

2.1 00:00-01:30; 06:00-12:00; 15:30-22:00

2.2 00:00-01:30; 08:00-12:00; 15:30-22:00

3.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

3.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

4.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

4.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

5.1 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:00-24:00

5.2 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:00-24:00

6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00

6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 07:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, сьогодні, 10 листопада, у Харківській області".