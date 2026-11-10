Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – графіки
Через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, сьогодні, 10 листопада, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Їх, пишуть у АТ “Харківобленерго”, запровадили з 00:00 до 24:00.
Години відсутності електропостачання на Харківщині по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно) наступні:
1.1 00:00-01:30; 06:00-12:00; 15:30-22:00
1.2 00:00-01:30; 06:00-12:00; 15:30-22:00
2.1 00:00-01:30; 06:00-12:00; 15:30-22:00
2.2 00:00-01:30; 08:00-12:00; 15:30-22:00
3.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
3.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
4.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
4.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
5.1 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:00-24:00
5.2 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:00-24:00
6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00
6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).