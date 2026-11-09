Хмарно та +7: прогноз погоди в Харкові та області на 10 листопада

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей опублікував прогноз погоди на найближчу добу. Опади припиняться і повітря прогріється до 7 градусів тепла.

За інформацією метеорологів, в області буде хмарно з проясненнями 🌥. Істотних опадів не буде.

Вітер прогнозують південній чверті ⬆️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря складе: вночі від 4 ° тепла до 1 ° морозу, вдень 3 – 8 ° тепла.

У Харкові 10 листопада істотних опадів також не очікується.

Вітер утримається південної чверті ⬆️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вночі триматиметься на позначці 1 – 3° тепла, вдень повітря трохи прогріється – до 5 – 7° тепла.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через прицільні удари РФ по об’єктах теплопостачання частина будинків у місті досі залишається без опалення. Зауважує: комунальники цілодобово працюють над подачею тепла.