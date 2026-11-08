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Мокрий сніг з дощем: прогноз погоди в Харкові та області на 9 листопада

Погода 20:30   08.11.2026
Оксана Горун
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Мокрий сніг з дощем: прогноз погоди в Харкові та області на 9 листопада

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей опублікував прогноз погоди на найближчу добу. У регіоні вночі та вранці 9 листопада можуть бути опади, температура поки що збережеться від 0° і вище. 

За інформацією метеорологів, у Харкові та області очікують уночі та вранці мокрий сніг із дощем. Вдень опадів не буде. Температура повітря в Харківській області становитиме: вночі 0 – 5° тепла, вдень 2 – 7° тепла. У місті – вночі 1 – 3° тепла, вдень 5 – 7° тепла.

Найближчими днями суттєвого похолодання на Харківщині не очікують. Збережеться тенденція прохолодних ночей, іноді із заморозками, та днів із плюсовою температурою. У більш тривалому прогнозі синоптикиня Наталка Діденко обіцяє взагалі листопадове потепління.

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“Заявлене потепління після 10-го листопада переноситься на 15-16 листопада, тобто зсувається на кінець наступного тижня”, – написала Діденко.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2026 в 20:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей опублікував прогноз погоди на найближчу добу".