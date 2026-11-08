Меморіальний комплекс пам’яті захисників України відкрили в Харкові

На меморіальних табличках увічнили імена 1536 захисників та захисниць, які віддали життя за Україну.

Про відкриття меморіалу повідомила пресслужба Харківської ОВА. Проєкт реалізували коштом обласного бюджету спільно з громадською організацією “Всеукраїнське об’єднання рідних зниклих безвісти та загиблих захисників України”. Голова організації Марина Полякова під час заходу наголосила, що за кожним ім’ям, яке висічене на гранітних табличках, стоїть людська доля, сім’я та історія мужності, а створений меморіальний комплекс стане місцем подяки, молитви та поваги.

“Харківщина знає справжню ціну свободи. Кожне з 1536 імен, увічнених на меморіалі, — це історія мужності, самопожертви та боротьби у Війні за Незалежність України. Дякуємо депутатському корпусу обласної ради, громадськості й особисто Марині Поляковій за всебічну підтримку у реалізації важливих регіональних ініціатив. Наша відповідальність — зберегти пам’ять і гідно вшанувати тих, хто віддав життя за нашу свободу, та передати наступним поколінням правду про їхній подвиг”, — цитує пресслужба слова заступника начальника ХОВА Андрія Дорожка.

Пам’ять полеглих захисників та захисниць України вшанували хвилиною мовчання. На місці провели панахиду та покладання квітів.