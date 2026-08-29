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День пам’яті захисників: у Харкові зупинявся транспорт та відбувся автопробіг

Суспільство 11:05   29.08.2026
Олена Нагорна
День пам’яті захисників: у Харкові зупинявся транспорт та відбувся автопробіг Фото: Харківська міськрада

Харків’яни приєдналися до загальнонаціональної хвилини мовчання сьогодні, 29 серпня, у День пам’яті захисників та захисниць України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність.

Рівно о 09:00, у хвилину мовчання, на вулиці Сумській у центрі Харкова зупинявся транспорт. До будівлі ХОВА та на майдан Свободи вийшли родичі загиблих воїнів, керівництво міста та області, військові, правоохоронці, рятувальники та представники громадських організацій.

«Наші воїни віддали життя за цілком конкретну Україну, – пише мер Ігор Терехов. – Незалежну. Вільну. Де люди самі визначають своє завтра. За Київ, Харків, Маріуполь, Херсон, за кожне українське місто і село. За рідний дім. За право бути українцями на своїй землі. Тому шана до їхнього подвигу — не лише погляд у минуле, а насамперед дороговказ наших подальших дій. Йдеться про розбудову держави вже сьогодні. Про підтримку родин полеглих. Про гідне повернення військових до мирного повсякдення. Про виховання нового покоління з усвідомленням ціни свободи. Збереження імен героїв у назвах українських вулиць – наш беззаперечний обов’язок. Проте справжня відповідальність доводиться практичними кроками: постійною допомогою сім’ям загиблих, сучасною реабілітацією ветеранів, їхньою повноцінною інтеграцією в суспільство та абсолютною безбар’єрністю для поранених бійців».

Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада

Після хвилини мовчання відбувся автопробіг, в якому взяли участь правоохоронці, рятувальники, медики.

День пам’яті захисників та захисниць України встановлено 29 серпня, оскільки цього дня у 2014 році стався один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни — вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. ЗС РФ відкрили вогонь по захисниках під час виходу «зеленим коридором». У соняшникових полях під Іловайськом загинули 366 воїнів, 429 отримали поранення, 158 зникли безвісти, 300 потрапили в полон. Символом цього дня було обрано соняшник.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2026 в 11:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни приєдналися до загальнонаціональної хвилини мовчання сьогодні, 29 серпня, у День пам’яті захисників та захисниць України.".