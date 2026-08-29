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Новини Харкова – головне за 29 серпня: нічні “прильоти” у місті

Події 07:33   29.08.2026
Олена Нагорна
Новини Харкова – головне за 29 серпня: нічні “прильоти” у місті

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:33

Нічна атака БпЛА на Харків — було щонайменше чотири влучання у різних районах

Перший вибух пролунав близько 23:00 – бойовий дрон впав у лісосмузі Київського району, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Згодом росіяни застосувади БпЛА типу «Молния»:
▪️після 01:00 влучання зафіксували у сквері в Салтівському районі;
▪️після 03:00 ще один такий дрон влучив у дах приватного будинку в Немишлянському районі.

Також «приліт» зафіксували у Шевченківському районі, де через удар спалахнула пожежа.

На щастя, в усіх випадках минулося без постраждалих.

Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2026 в 07:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".