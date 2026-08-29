Новини Харкова – головне за 29 серпня: нічні “прильоти” у місті
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07:33
Нічна атака БпЛА на Харків — було щонайменше чотири влучання у різних районах
Перший вибух пролунав близько 23:00 – бойовий дрон впав у лісосмузі Київського району, повідомив міський голова Ігор Терехов.
Згодом росіяни застосувади БпЛА типу «Молния»:
▪️після 01:00 влучання зафіксували у сквері в Салтівському районі;
▪️після 03:00 ще один такий дрон влучив у дах приватного будинку в Немишлянському районі.
Також «приліт» зафіксували у Шевченківському районі, де через удар спалахнула пожежа.
На щастя, в усіх випадках минулося без постраждалих.