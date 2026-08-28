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Харків знову під атакою: дрон вдарив по АЗС

Події 17:26   28.08.2026
Вікторія Яковенко
Харків знову під атакою: дрон вдарив по АЗС Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Ввечері 28 серпня Харків атакував ворожий БпЛА.

Доповнено о 17:24. Одна людина загинула через удар росіян по автозаправці у Слобідському районі, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

І двоє людей постраждали через удар росіян по Слобідському району, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

17:00

Мер Ігор Терехов близько 17:00 написав про влучання ворожого безпілотника в Слобідському районі.

Одразу він уточнив, що влучання сталося в АЗС – на місці пожежа.

Нагадаємо, вранці 28 серпня близько 10:50 мер Ігор Терехов повідомив про “приліт” у Харкові – армія РФ атакувала ТЦ у Київському районі. Наслідки удару по «Каравану» показали в ГУ ДСНС в Харківській області.

Близько 12:00 ворог атакував Слобідський район – дві людини отримали гостру реакцію на стрес. Пошкоджені п’ять приватних будинків, адмінбудівля та шість автомобілів.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2026 в 17:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 28 серпня Харків атакував ворожий БпЛА.".