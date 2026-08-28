РФ атакувала «Караван» у Харкові: наслідки показали у ДСНС (фото, відео)

28 серпня армія РФ вдарила по ТЦ у Київському районі Харкова. З’явилися фото та відео наслідків атаки.

«Реактивний безпілотник влучив у будівлю непрацюючого торговельного закладу в Київському районі міста. Сталися часткові руйнування конструкцій та виникла пожежа на площі 150 кв. м. Горіло обладнання та меблі», – розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники загасили пожежу. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, близько 10:50 мер Ігор Терехов повідомив про “приліт” у Харкові – армія РФ атакувала ТЦ у Київському районі.