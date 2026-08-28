РФ атаковала «Караван» в Харькове: последствия показали в ГСЧС (фото, видео)

28 августа армия РФ ударила по ТЦ в Киевском районе Харькова. Появились фото и видео последствий атаки.

«Реактивный беспилотник попал в здание неработающего торгового заведения в Киевском районе города. Произошли частичные разрушения конструкций и возник пожар на площади 150 кв. м. Горело оборудование и мебель», — рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели потушили пожар. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, около 10:50 мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» в Харькове — армия РФ атаковала ТЦ в Киевском районе.