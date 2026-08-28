Новости Харькова – главное 28 августа: как прошла ночь

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07:15

Беспилотники всю ночь кружили над Харьковщиной и летели в сторону города

Целую ночь и до самого утра звучала тревога на Харьковщине, отбой объявили в 04:22. Еще одну – дали в 05:32 и она прозвучала до 06:58. Сначала Харьков и область начали атаковать беспилотники, предупредили в Воздушных силах ВСУ. В течение нескольких часов украинские защитники регулярно писали о новых группах БпЛА, которые периодически летели в сторону города.

Новые беспилотники до самого утра летели на Харьков – атаковали с севера, востока и юга. Информации о «прилетах» нет. По состоянию на 07:15 для Харькова – без новых угроз.