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Новости Харькова – главное 28 августа: как прошла ночь

Общество 07:15   28.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное 28 августа: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:15

Беспилотники всю ночь кружили над Харьковщиной и летели в сторону города

Целую ночь и до самого утра звучала тревога на Харьковщине, отбой объявили в 04:22. Еще одну – дали в 05:32 и она прозвучала до 06:58. Сначала Харьков и область начали атаковать беспилотники, предупредили в Воздушных силах ВСУ. В течение нескольких часов украинские защитники регулярно писали о новых группах БпЛА, которые периодически летели в сторону города.

Новые беспилотники до самого утра летели на Харьков – атаковали с севера, востока и юга. Информации о «прилетах»  нет. По состоянию на 07:15 для Харькова – без новых угроз.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".