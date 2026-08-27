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Удар по последнему «Эпицентру» в Харькове, скоро в школу — итоги 27 августа

Оригинально 23:00   27.08.2026
Оксана Якушко
Удар по последнему «Эпицентру» в Харькове, скоро в школу — итоги 27 августа

Россияне ударили по «Эпицентру» в Основянском районе Харькова. В Дергачах планируют частично выключать уличное освещение, чтобы усложнить работу российских БпЛА. Уже совсем скоро в школах Харькова прозвучат первые звонки. МГ «Объектив» напоминает главные новости 27 августа.

Последний Эпицентр, работавший в Харькове, атаковали военные РФ

Взрыв в Основянском районе раздался около полудня. В результате этой атаки погиб один из посетителей, ему около 40 лет. Еще пятеро покупателей пострадали. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, женщина и мужчина получили ранения, к вечеру их уже отпустили из больницы домой, а еще у двоих женщин и мужчина — острый стресс. В результате попадания здание охватил пожар — спасатели тушили огонь на площади 300 кв. м. Часть конструкций разрушена, сообщили в облуправлении ГСЧС. В облпрокуратуре рассказали, что россияне применили беспилотник «Герань-4 Сикер», оборудованный камерой и модемом. То есть они видели цель и целенаправленно нанесли удар именно по этому гражданскому объекту. «Эпицентр» на Салтовке россияне уничтожили 25 мая 2024 года, убив там 19 человек. Еще один гипермаркет на Алексеевке не работает с самого начала полномасштабной войны.

Удар по «Эпицентру» был не единственным

После 16:00 россияне продолжили атаковать Основянский район Харькова. По данным мэра Игоря Терехова, первый прилет реактивного шахеда зафиксировали по открытой территории, обошлось без пострадавших. А утром российская «молния» попала в балкон многоэтажки в Индустриальном районе. Там испытал острый стресс мужчина.

Об опасности предупредили сразу в двух громадах в пригороде Харькова

В связи с ростом интенсивности дроновых атак мэр Дергачев Вячеслав Задоренко призвал жителей вечером меньше передвигаться по городу и пользоваться укрытиями. В ближайшее время в Дергачах в темное время суток начнут частично выключать уличное освещение. Задоренко подчеркнул, что это вынужденный шаг для безопасности людей и усложнению работы враждебных беспилотников. Между тем, начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов призвал жителей воздержаться от поездок возле неработающей АЗС на границе Малоданиловской и Харьковской громад. Россияне уже четвертый раз за последнее время атаковали эту заправку FPV-дронами. Гололобов призвал выбирать альтернативные маршруты выезда из села Черкасская Лозовая.

С 1 сентября в Харькове заработают еще две безопасные локации для школьников

Это десятая подземная школа в Немышлянском районе и укрытие в лицее Слободского, рассказала директор департамента образования горсовета Ольга Деменко. Строительство еще двух подземных школ и устройство дополнительной локации на одной из станций метро продолжаются — их откроют позже. Всего в первые классы в Харькове зачислили 5600 детей. Большинство из них находятся в городе и будут учиться офлайн в безопасных пространствах от трех до пяти раз в неделю. При этом общее количество школьников в этом году сократилось с 94,5 до 90 тысяч. Деменко подчеркнула, что это связано не с выездом горожан, а с общеукраинским демографическим спадом в предыдущие годы. Всего учебный год начнут 24 безопасных пространства — это 10 новых подземных школ, а также по семь укрытий в заведениях и просторах в метро.

МГ «Объектив» также сообщала 27 августа: 

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  3. Запасы на зиму: лук, картофель и морковь подорожали, цены в Харькове
Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 27 августа.".