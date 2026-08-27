«Удары по Дергачам участились»: на какой вынужденный шаг пошли в городе

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что накануне, 26 августа, вражеские БпЛА атаковали город Дергачи и село Белаши.

По его данным, около 18:00 вражеский дрон попал в дерево вблизи пятиэтажного дома в Дергачах. В результате удара было повреждено остекление квартир. В 19:00 FPV атаковал автомобиль в центре города.

В 21:30 еще один дрон попал по частному дому в селе Белаши. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

«В последнее время удары вражеских беспилотников по Дергачам участились. Поэтому просим жителей в вечернее время без необходимости меньше передвигаться по городу, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и пользоваться укрытиями. Также в ближайшее время будем вынуждены частично отключать уличное освещение в вечернее время. Это вынужденный шаг, направленный, прежде всего, на повышение безопасности жителей и усложнение работы вражеских беспилотников”, — обратился Задоренко.

Напомним, детекторы дронов закупили для лесоводов в Харьковской области. О новации сообщает Слобожанский лесной офис. Оборудование работает по принципу пассивного анализа радиочастот и не излучает сингалов, поэтому остается незаметным для противника. Потребность в дополнительных мерах безопасности возникла из-за угрозы российских FPV.