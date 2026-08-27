Live

«Удары по Дергачам участились»: на какой вынужденный шаг пошли в городе

Общество 13:31   27.08.2026
Виктория Яковенко
«Удары по Дергачам участились»: на какой вынужденный шаг пошли в городе Фото: Вячеслав Задоренко

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что накануне, 26 августа, вражеские БпЛА атаковали город Дергачи и село Белаши.

По его данным, около 18:00 вражеский дрон попал в дерево вблизи пятиэтажного дома в Дергачах. В результате удара было повреждено остекление квартир. В 19:00 FPV атаковал автомобиль в центре города.

В 21:30 еще один дрон попал по частному дому в селе Белаши. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

«В последнее время удары вражеских беспилотников по Дергачам участились. Поэтому просим жителей в вечернее время без необходимости меньше передвигаться по городу, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и пользоваться укрытиями. Также в ближайшее время будем вынуждены частично отключать уличное освещение в вечернее время. Это вынужденный шаг, направленный, прежде всего, на повышение безопасности жителей и усложнение работы вражеских беспилотников”, — обратился Задоренко.

Напомним, детекторы дронов закупили для лесоводов в Харьковской области. О новации сообщает Слобожанский лесной офис. Оборудование работает по принципу пассивного анализа радиочастот и не излучает сингалов, поэтому остается незаметным для противника. Потребность в дополнительных мерах безопасности возникла из-за угрозы российских FPV.

Читайте также: Взрыв в Харькове: БпЛА ударил по ТЦ, погибший и пострадавшие (дополняется)

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Взрыв в Харькове: БпЛА ударил по ТЦ, погибший и пострадавшие (дополняется)
Взрыв в Харькове: БпЛА ударил по ТЦ, погибший и пострадавшие (дополняется)
27.08.2026, 13:09
Пять часов тушили пожар в Холодногорском районе Харькова (фото)
Пять часов тушили пожар в Холодногорском районе Харькова (фото)
27.08.2026, 10:24
Новости Харькова – главное 27 августа: пожар в офисе, БпЛА ударил по ТЦ
Новости Харькова – главное 27 августа: пожар в офисе, БпЛА ударил по ТЦ
27.08.2026, 14:46
Выпрыгивали из окон ради спасения: что было в Лозовой после атаки по ТЦ
Выпрыгивали из окон ради спасения: что было в Лозовой после атаки по ТЦ
26.08.2026, 23:51
«Враг видит нас как на ладони»: какой маршрут в пригороде стал опасным
«Враг видит нас как на ладони»: какой маршрут в пригороде стал опасным
27.08.2026, 10:46
Ночью беспилотник РФ прилетел по балкону в Харькове, есть пострадавший
Ночью беспилотник РФ прилетел по балкону в Харькове, есть пострадавший
27.08.2026, 07:16

Новости по теме:

26.08.2026
Детекторы дронов появились у лесоводов на Харьковщине: что это (фото)
25.08.2026
Два человека погибли в результате атаки удара FPV-дрона на Харьковщине
26.08.2026
Оптоволокно FPV-дронов губит природу — угроза экоцида на Харьковщине (видео)
25.08.2026
Погибли спасатель и медики: Лужок приходит в себя после удара 23 августа
24.08.2026
«Все, что делаем, работает» — Синегубов об эффективности купола от FPV


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Удары по Дергачам участились»: на какой вынужденный шаг пошли в городе», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 августа 2026 в 13:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что накануне, 26 августа, вражеские БпЛА атаковали город Дергачи и село Белаши.".