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Сегодня 27 августа 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   27.08.2026
Оксана Горун
Сегодня 27 августа 2026: какой праздник и день в истории

27 августа в Украине – День сала. В этот день в 2003 году Марс совершил самое близкое сближение с Землей почти за 60 тысяч лет. В 1991-м провозгласила независимость Молдова. В 1955-м вышло первое издание Книги рекордов Гиннеса. В 1916-м Румыния вступила в Первую мировую войну. В 1856-м родился Иван Франко. В 1831-м капитуляцией Варшавы завершилось ноябрьское восстание поляков против российских захватчиков. В 1783-м состоялся первый полет шарльера.

Праздники и памятные даты 27 августа

27 августа в Украине – День сала.

В мире – Международный день бокса, Всемирный день прощения, Всемирный день против искоренения видов.

Также сегодня: День независимости республики Молдова, Всемирный день игры «Камень, ножницы, бумага», Международный день лотереи, День любителей бананов.

27 августа в истории

27 августа 1783 года состоялся первый полет шарльера – это одна из разновидностей аэростата. Его наполняют не нагретым воздухом, а одним из газов, которые легче воздуха. Подробнее.

27 августа 1831 года Варшава капитулировала перед российским войском, что стало окончательным поражением перспективного Ноябрьского восстания 1830-1831 годовПодробнее.

27 августа 1856 года родился украинский поэт, политик и общественный деятель Иван Франко. Подробнее.

27 августа 1916 года Румыния вступила в Первую мировую войну – на стороне Антанты. По итогам войны румыны увеличили свою территорию более чем вдвое. Подробнее.

Великая Румыния - карта 1930 года
Административная карта Румынии по состоянию на 1930 год. Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greater_Romania.svg

27 августа 1955 года вышло первое издание Книги рекордов Гиннеса. Подробнее.

27 августа 1991 года независимость провозгласила Республика Молдова. Подробнее.

27 августа 2003 года Марс совершил самое близкое сближение с Землей почти за 60 тысяч лет — примерно до 55 758 006 км между центрами двух планет. Причиной такого сближения стало сочетание противостояния Марса (когда Земля оказывается между Солнцем и Марсом) и пребывания Марса вблизи перигелия — ближайшей к Солнцу точки его орбиты.

Марс - фото NASA
Космический телескоп NASA «Хаббл» сделал этот снимок Марса за считанные минуты после того, как планета максимально сблизилась с Землей

«Марс и Земля совершают «близкое сближение» примерно каждые 26 месяцев. Эти периодические столкновения обусловлены разницей в орбитах двух планет. Земля вращается вокруг Солнца вдвое быстрее Марса, облетая красную планету примерно каждые два года. У обеих планет есть эллиптические орбиты, поэтому их близкие сближения не всегда происходят на одинаковом расстоянии. Например, во время близкого сближения с Землей в 2001 году Марс был примерно на 9 миллионов миль (14,48 млн км — Ред.) дальше. Поскольку Марс был гораздо ближе во время сближения в 2003 году, планета выглядела на небе на 23% больше. Марс не будет так близко к Солнцу до 2287 года», – отмечали в NASA.

Церковный праздник 27 августа

27 августа чтят память преподобного Пимена Великого. Подробнее.

Народные приметы

Если 27 августа листья рябины уже пожелтели, то осень будет теплой, а зима – морозной.

Если ягоды рябины осыпаются, то зима будет теплой и снежной.

Если 27 августа дует сильный ветер, то сентябрь будет дождливым, а если ветра нет, то в сентябре практически не будет осадков.

Что нельзя делать 27 августа

27 августа не подходит для совершения больших покупок.

Также в этот день не нужно свататься и играть свадьбу.

Не стоит занимать деньги.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 августа в Украине – День сала. В этот день в 2003 году Марс совершил самое близкое сближение с Землей почти за 60 тысяч лет".