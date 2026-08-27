Сегодня 27 августа 2026: какой праздник и день в истории

27 августа в Украине – День сала. В этот день в 2003 году Марс совершил самое близкое сближение с Землей почти за 60 тысяч лет. В 1991-м провозгласила независимость Молдова. В 1955-м вышло первое издание Книги рекордов Гиннеса. В 1916-м Румыния вступила в Первую мировую войну. В 1856-м родился Иван Франко. В 1831-м капитуляцией Варшавы завершилось ноябрьское восстание поляков против российских захватчиков. В 1783-м состоялся первый полет шарльера.

Праздники и памятные даты 27 августа

27 августа в Украине – День сала.

В мире – Международный день бокса, Всемирный день прощения, Всемирный день против искоренения видов.

Также сегодня: День независимости республики Молдова, Всемирный день игры «Камень, ножницы, бумага», Международный день лотереи, День любителей бананов.

27 августа в истории

27 августа 1783 года состоялся первый полет шарльера – это одна из разновидностей аэростата. Его наполняют не нагретым воздухом, а одним из газов, которые легче воздуха. Подробнее.

27 августа 1831 года Варшава капитулировала перед российским войском, что стало окончательным поражением перспективного Ноябрьского восстания 1830-1831 годов. Подробнее.

27 августа 1856 года родился украинский поэт, политик и общественный деятель Иван Франко. Подробнее.

27 августа 1916 года Румыния вступила в Первую мировую войну – на стороне Антанты. По итогам войны румыны увеличили свою территорию более чем вдвое. Подробнее.

27 августа 1955 года вышло первое издание Книги рекордов Гиннеса. Подробнее.

27 августа 1991 года независимость провозгласила Республика Молдова. Подробнее.

27 августа 2003 года Марс совершил самое близкое сближение с Землей почти за 60 тысяч лет — примерно до 55 758 006 км между центрами двух планет. Причиной такого сближения стало сочетание противостояния Марса (когда Земля оказывается между Солнцем и Марсом) и пребывания Марса вблизи перигелия — ближайшей к Солнцу точки его орбиты.

«Марс и Земля совершают «близкое сближение» примерно каждые 26 месяцев. Эти периодические столкновения обусловлены разницей в орбитах двух планет. Земля вращается вокруг Солнца вдвое быстрее Марса, облетая красную планету примерно каждые два года. У обеих планет есть эллиптические орбиты, поэтому их близкие сближения не всегда происходят на одинаковом расстоянии. Например, во время близкого сближения с Землей в 2001 году Марс был примерно на 9 миллионов миль (14,48 млн км — Ред.) дальше. Поскольку Марс был гораздо ближе во время сближения в 2003 году, планета выглядела на небе на 23% больше. Марс не будет так близко к Солнцу до 2287 года», – отмечали в NASA.

Церковный праздник 27 августа

27 августа чтят память преподобного Пимена Великого. Подробнее.

Народные приметы

Если 27 августа листья рябины уже пожелтели, то осень будет теплой, а зима – морозной.

Если ягоды рябины осыпаются, то зима будет теплой и снежной.

Если 27 августа дует сильный ветер, то сентябрь будет дождливым, а если ветра нет, то в сентябре практически не будет осадков.

Что нельзя делать 27 августа

27 августа не подходит для совершения больших покупок.

Также в этот день не нужно свататься и играть свадьбу.

Не стоит занимать деньги.