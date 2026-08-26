Вместо жары — прохлада. Прогноз погоды на 27 августа в Харькове и области

Прогноз погоды на четверг, 27 августа, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В южной части Харьковской области прогнозируют дождь, в северной части день пройдет без существенных осадков. Местами возможна гроза ⛈. В целом, в течение дня будет облачно с прояснениями ⛅️.

Ветер ожидают северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17°, днем ​​от 17 до 22°.

В Харькове день прогнозируют без существенных осадков.

Ветер ожидают северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 14-16°, днем ​​прогреется до 19-21°.