Вместо жары — прохлада. Прогноз погоды на 27 августа в Харькове и области
Прогноз погоды на четверг, 27 августа, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
В южной части Харьковской области прогнозируют дождь, в северной части день пройдет без существенных осадков. Местами возможна гроза ⛈. В целом, в течение дня будет облачно с прояснениями ⛅️.
Ветер ожидают северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17°, днем от 17 до 22°.
В Харькове день прогнозируют без существенных осадков.
Ветер ожидают северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 14-16°, днем прогреется до 19-21°.