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Вместо жары — прохлада. Прогноз погоды на 27 августа в Харькове и области

Погода 19:44   26.08.2026
Оксана Якушко
Вместо жары — прохлада. Прогноз погоды на 27 августа в Харькове и области

Прогноз погоды на четверг, 27 августа, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В южной части Харьковской области прогнозируют дождь, в северной части день пройдет без существенных осадков. Местами возможна гроза ⛈. В целом, в течение дня будет облачно с прояснениями ⛅️.
Ветер ожидают северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17°, днем ​​от 17 до 22°.

В Харькове день прогнозируют без существенных осадков.
Ветер ожидают северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 14-16°, днем ​​прогреется до 19-21°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2026 в 19:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на четверг, 27 августа, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.".