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Замість спеки – прохолода. Прогноз погоди на 27 серпня у Харкові й області

Погода 19:44   26.08.2026
Оксана Якушко
Замість спеки – прохолода. Прогноз погоди на 27 серпня у Харкові й області

Прогноз погоди на четвер, 27 серпня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У південній частині Харківської області прогнозують дощ 🌧, у північній частині день пройде без істотних опадів. Місцями можлива гроза ⛈. Загалом протягом дня буде марно з проясненнями ⛅️.

Вітер очікують північно-східний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 12 до 17°, вдень від 17 до 22°.

 

У Харкові день прогнозують без істотних опадів.

Вітер очікують північно-східний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 14 – 16°, вдень прогріється до 19 – 21°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2026 в 19:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на четвер, 27 серпня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".