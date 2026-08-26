Замість спеки – прохолода. Прогноз погоди на 27 серпня у Харкові й області

Прогноз погоди на четвер, 27 серпня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У південній частині Харківської області прогнозують дощ 🌧, у північній частині день пройде без істотних опадів. Місцями можлива гроза ⛈. Загалом протягом дня буде марно з проясненнями ⛅️.

Вітер очікують північно-східний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 12 до 17°, вдень від 17 до 22°.

У Харкові день прогнозують без істотних опадів.

Вітер очікують північно-східний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 14 – 16°, вдень прогріється до 19 – 21°.