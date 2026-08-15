Спекотно та без опадів: прогноз погоди на 16 серпня

Про те, якою буде погода завтра, 16 серпня, розповіли в Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

Згідно із прогнозами синоптиків, на Харківщину поступово повертається спека. Стовпчики термометрів піднімуться до +30. При цьому вночі буде прохолодно, а опадів не очікується.

В області: хмарно із проясненнями. Без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від +9 до +14°, удень від +26° до +31°.

У Харкові: без істотних опадів. Температура повітря вночі +11 – +13 °, вдень +27 – +29 °.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.