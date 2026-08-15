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Спекотно та без опадів: прогноз погоди на 16 серпня

Погода 21:17   15.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Спекотно та без опадів: прогноз погоди на 16 серпня

Про те, якою буде погода завтра, 16 серпня, розповіли в Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

Згідно із прогнозами синоптиків, на Харківщину поступово повертається спека. Стовпчики термометрів піднімуться до +30. При цьому вночі буде прохолодно, а опадів не очікується.

В області: хмарно із проясненнями. Без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від +9 до +14°, удень від +26° до +31°.

У Харкові: без істотних опадів. Температура повітря вночі +11 – +13 °, вдень +27 – +29 °.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2026 в 21:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, якою буде погода завтра, 16 серпня, розповіли в Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.".