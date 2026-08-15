Сварка з чоловіком обернулася побиттям: жінка звинувачує коханого в насильстві

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що до копів звернулася жінка з інформацією про те, що стала жертвою домашнього насильства.

Незабаром копи встановили: між постраждалою та її чоловіком виник конфлікт. Під час сварки чоловік побив жінку – ступінь тяжкості завданих ушкоджень слідство ще встановлює.

“За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події“, – додали правоохоронці.