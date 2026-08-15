Ссора с мужем закончилась избиением: женщина обвиняет супруга в насилии

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что к копам обратилась женщина с информацией о том, что стала жертвой домашнего насилия.

Вскоре копы установили: между пострадавшей и ее мужем возник конфликт. Во время ссоры мужчина избил женщину – степень тяжести нанесенных повреждений следствие еще устанавливает.

«По указанному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия», – добавили правоохранители.