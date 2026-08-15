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Ссора с мужем закончилась избиением: женщина обвиняет супруга в насилии

Происшествия 17:10   15.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Ссора с мужем закончилась избиением: женщина обвиняет супруга в насилии

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что к копам обратилась женщина с информацией о том, что стала жертвой домашнего насилия. 

Вскоре копы установили: между пострадавшей и ее мужем возник конфликт. Во время ссоры мужчина избил женщину – степень тяжести нанесенных повреждений следствие еще устанавливает.

«По указанному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия», – добавили правоохранители.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 августа 2026 в 17:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что к копам обратилась женщина с информацией о том, что стала жертвой домашнего насилия. ".