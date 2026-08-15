Сегодня 15 августа 2026: какой праздник и день в истории

15 августа в Украине – День археолога. Сегодня также Международный день бездомных животных. В этот день в 1997 году Президент Украины Леонид Кучма учредил государственную награду — «Орден княгини Ольги». В 1990-м погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой. В 1969-м начался Вудстокский фестиваль, собравший около полумиллиона хиппи. В 1914-м первое судно прошло по Панамскому каналу, а в 1947-м независимость обрела Индия. В 1769-м родился Наполеон, а в 1810-м по его приказу в Париже установили Вандомскую колонну из перетопленных российских и австрийских орудий. В 1556-м начали создавать Пересопницкое Евангелие. В 1483-м открыли Сикстинскую капеллу.

Праздники и памятные даты 15 августа

15 августа в Украине отмечают День археолога и День города Тернополь.

Третья суббота августа – это Международный день бездомных животных, Всемирный день медоносных пчел, Международный день геокешинга и День ресторана (в августе)

В мире – Всемирный день величия.

15 августа в истории

15 августа 1483 года открыли Сикстинскую капеллу в Апостольском дворце – официальной резиденции Папы Римского в Ватикане. Подробнее.

15 августа 1556 года начались работы по написанию Пересопницкого Евангелия. Это Евангелие, на котором дают присягу на верность украинскому народу президенты Украины, является памятником староукраинского языка и искусства. Подробнее.

15 августа 1769 года родился Наполеон Бонапарт.

15 августа 1810 года в Париже завершили строительство Вандомской колонны. Ее создали по приказу Наполеона, переплавив австрийские и русские пушки, захваченные французской армией. Подробнее.

15 августа 1914 года по Панамскому каналу прошло первое судно. Подробнее.

15 августа 1947 года Индия (на тот момент Индийский Союз) официально обрела независимость от Великобритании. Акт об образовании независимых государств на территории бывшей Британской Индии 18 июля 1947 года принял парламент Великобритании и подписал король Георг VI. А 15 августа прошла церемония передачи власти в Дели.

15 августа 1969 года начался знаменитый Вудстокский фестиваль, собравший около полумиллиона хиппи. Подробнее.

15 августа 1990 года погиб культовый советский рок-певец, лидер группы «Кино» Виктор Цой. Подробнее.

15 августа 1997 года Президент Украины Леонид Кучма учредил государственную награду — «Орден княгини Ольги». Им отмечают заслуги женщин в развитии Украинского государства, а также духовном возрождении нации и воспитании детей. Награду могут получать иностранные гражданки и лица без гражданства.

Церковный праздник 15 августа

15 августа – Успение Пресвятой Богородицы – день окончания земной жизни святой Девы Марии. Подробнее.

Народные приметы

Какая погода 15 августа, таким будет и сентябрь.

Если кошка целый день точит когти, то скоро погода испортится.

Если лягушки громко квакают, следует ожидать дождя.

Что нельзя делать 15 августа

В Успение нельзя играть свадьбу.

Нельзя тяжело работать.

Нельзя ходить босиком или носить старую и грязную обувь.