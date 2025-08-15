Сегодня 15 августа: какой праздник и день в истории

15 августа в Украине – День археолога. В этот день в 1483 году открыли Сикстинскую капеллу. В 1556-м начали создавать Пересопницкое Евангелие. В 1769-м родился Наполеон, а в 1810-м по его приказу в Париже установили Вандомскую колонну из перетопленных российских и австрийских орудий. В 1914-м первое судно прошло по Панамскому каналу. В 1947-м независимость обрела Индия. В 1969-м начался Вудстокский фестиваль, собравший около полумиллиона хиппи. В 1990-м погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой. В 1997-м Президент Украины Леонид Кучма учредил государственную награду — «Орден княгини Ольги».

Праздники и памятные даты 15 августа

15 августа в Украине отмечают День археолога и День города Тернополь.

В мире – Всемирный день величия.

15 августа в истории

15 августа 1483 года открыли Сикстинскую капеллу в Апостольском дворце – официальной резиденции Папы Римского в Ватикане. В этот день Папа Сикст IV совершил первую мессу в капелле на праздник Успения, во время которой освятил здание и посвятил его Деве Марии. Главное, чем знаменита Сикстинская капелла, – это фрески работы Микеланджело и целой команды художников эпохи Возрождения, включая Сандро Боттичелли, Пьетро Перуджино, Пинтуриккьо и других. Также капелла – место, где проходит Конклав – выборы Папы Римского.

«Во время Конклава на крыше капеллы устанавливается дымоход, из которого поднимается дым как сигнал. Если появляется белый дым, новый Папа выбран. Если дым черный, ни один кандидат не получил необходимые две трети голосов, и никаких успешных выборов еще не состоялось. Белый дым образуется путем сжигания только бюллетеней, в то время как черный дым образуется путем сжигания бюллетеней с мокрой соломой. Для обоих цветов также используются химические добавки», – пишет англоязычная Википедия.

Микеланджело выполнял отделку потолка капеллы уже после ее освящения – между 1508 и 1512 годами. Он нарисовал серию из девяти картин, изображающих Сотворение мира, отношения Бога с человечеством и падение человечества. В каждом из углов художник изобразил 12 мужчин и женщин, пророчивших пришествие Христа. Он нарисовал также «Страшный суд» над алтарем между 1535 и 1541 годами.

Картины на двух стенах капеллы – старше по возрасту. Их создали при строительстве капеллы. На южной стене изображены «Истории Моисея», написанные в 1481-1482 годах. На северной – «Истории Иисуса». Их также датируют 1481-1482 годами. Фрески на восточной стене создали уже после Микеланджело.

15 августа 1556 года начались работы по написанию Пересопницкого Евангелия. Это Евангелие, на котором дают присягу на верность украинскому народу президенты Украины, является памятником староукраинского языка и искусства. Подробнее.

15 августа 1769 года родился Наполеон Бонапарт.

15 августа 1810 года в Париже завершили строительство Вандомской колонны. Ее создали по приказу Наполеона, переплавив австрийские и русские пушки, захваченные французской армией. Подробнее.

15 августа 1914 года по Панамскому каналу прошло первое судно. Подробнее.

15 августа 1947 года Индия (на тот момент Индийский Союз) официально обрела независимость от Великобритании. Акт об образовании независимых государств на территории бывшей Британской Индии 18 июля 1947 года принял парламент Великобритании и подписал король Георг VI. А 15 августа прошла церемония передачи власти в Дели.

15 августа 1969 года начался знаменитый Вудстокский фестиваль, собравший около полумиллиона хиппи. Подробнее.

15 августа 1990 года погиб культовый советский рок-певец, лидер группы «Кино» Виктор Цой. Подробнее.

15 августа 1997 года Президент Украины Леонид Кучма учредил государственную награду — «Орден княгини Ольги». Им отмечают заслуги женщин в развитии Украинского государства, а также духовном возрождении нации и воспитании детей. Награду могут получать иностранные гражданки и лица без гражданства.

Церковный праздник 15 августа

15 августа – Успение Пресвятой Богородицы – день окончания земной жизни святой Девы Марии. Подробнее.

Народные приметы

Какая погода 15 августа, таким будет и сентябрь.

Если кошка целый день точит когти, то скоро погода испортится.

Если лягушки громко квакают, следует ожидать дождя.

Что нельзя делать 15 августа

В Успение нельзя играть свадьбу.

Нельзя тяжело работать.

Нельзя ходить босиком или носить старую и грязную обувь.